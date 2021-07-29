Скоропостижно скончался следователь секретного отдела в Екатеринбурге

В понедельник Коновалов по дороге на работу купил воду в киоске, а затем, по словам адвоката Сергея Колосовского, скончался в своём автомобиле. Похороны состоятся 29 июля 2021 года, пишет Е1.
Коновалов работал в секретном отделе Следственного комитета, который занимается громкими коррупционными делами. Он также был руководителем группы, которая расследовала дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, осуждённого за организацию заказных убийств.
Напомним, 27 июля 2021 года скончался 35-летий судья Ленинского районного суда в Екатеринбурге Белых Антон Сергеевич. Судьёй он работал с 2016 года вплоть до своей смерти.