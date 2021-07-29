Становится только хуже: свердловчанка пожаловалась на лечение ковид-больной матери

Становится только хуже: свердловчанка пожаловалась на лечение ковид-больной матери
Становится только хуже: свердловчанка пожаловалась на лечение ковид-больной матери
Сегодня, 19:15ПроисшествияФото: 1МI
Жительница Камышлова пожаловалась на лечение своей матери. Пенсионерку с подтверждённым коронавирусом госпитализировали в больницу, но ей становилось только хуже.

В прошлый вторник скорая увезла женщину в больницу Камышлова, а после госпитализировали в Ирбит. Проблемы начались у неё в дороге.

Больше двух часов больная просидела в приемном покое и только потом её положили в отделение к тяжелобольным. Медики не сообщают семье о лечении, только акцентируют на том, что поражение лёгких увеличивается с каждым днём. Об этом рассказала дочь пенсионерки

Дочь просит увезти маму в Екатеринбург, но в больнице отказываются это делать. Пенсионерка жалуется на сильные головные боли.

За неделю ее практически довели до трупа. Она не ходит, не говорит, не двигается. Внутренние органы отказывают, терапии нет, сообщила женщина Е1.

В министерстве здравоохранения Свердловской области сообщили, что госпитализированная получает все необходимое лечение.

Сюжеты:
Коронавирус
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