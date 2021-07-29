Тагильчанин насиловал мальчиков и публиковал их фотографии в интернете

Также мужчина вступал в половую связь с подростками по обоюдному согласию, однако чаще всего он именно насиловал их. Переписываясь со школьниками, он просил их снимать интимные видео, которые также выкладывал в интернет. Один раз к мужчине пришел 18-летний молодой человек, а когда он уснул, тагильчанин раздел его, сфотографировал и опубликовал фото в интернете.