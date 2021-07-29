Тагильчанин насиловал мальчиков и публиковал их фотографии в интернете

В этот перечень входит изготовление и оборот порнографических материалов через интернет. Силовики смогли доказать вину мужчины, работающего на Уралвагонзаводе, в 14 преступлениях, сообщает АН «Между строк». Следователь Александр Гаммершмидт рассказал, что мужчина в соцсетях под вымышленным именем знакомился с подростками, после чего, расположив их, приглашал к себе. Одного 12-летнего мальчика он позвал домой под предлогом покормить кошку.
Также мужчина вступал в половую связь с подростками по обоюдному согласию, однако чаще всего он именно насиловал их. Переписываясь со школьниками, он просил их снимать интимные видео, которые также выкладывал в интернет. Один раз к мужчине пришел 18-летний молодой человек, а когда он уснул, тагильчанин раздел его, сфотографировал и опубликовал фото в интернете.
Следователь отметил, что мужчина не сознается в содеянном и отказывается подписывать какие-либо документы. Экспертиза признала его вменяемым, но с «отклонениями по части сексуального влечения к подросткам». Теперь уралец планирует подавать апелляцию на решение суда.
Напомним, во время обыска у заключенного колонии Ивделя обнаружили мобильный телефон, в котором была детская порнография. Мужчина продавал снимки за деньги в интернете с фейковой страницы в социальных сетях.