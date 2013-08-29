На Кулибина в Нижнем Тагиле и в окрестностях две аварии: движение затруднено
29 августа 2013, 08:45Происшествия
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Как только что стало известно, на пути с вокзала на Вагонку произошло сразу две аварии, из-за которых сильно затруднилось движение.
Оба происшествия на улице Кулибина: в районе ГДДЮТ и ориентировочно недалеко от ТЦ Райт. Как рассказала TagilCity.ru пользовательница Татьяна, в одной из аварий участвует водитель с небольшим стажем вождения.
В то же время аварии без пострадавших, однако, железо помято. Сейчас на место ДТП выехали оперативные службы, так что движение будет затруднено еще в течение длительного времени.
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