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На Кулибина в Нижнем Тагиле и в окрестностях две аварии: движение затруднено
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Кулибина в Нижнем Тагиле и в окрестностях две аварии: движение затруднено

29 августа 2013, 08:45Происшествия
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