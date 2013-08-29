На Кулибина в Нижнем Тагиле и в окрестностях две аварии: движение затруднено

Оба происшествия на улице Кулибина: в районе ГДДЮТ и ориентировочно недалеко от ТЦ Райт. Как рассказала TagilCity.ru пользовательница Татьяна, в одной из аварий участвует водитель с небольшим стажем вождения.

В то же время аварии без пострадавших, однако, железо помято. Сейчас на место ДТП выехали оперативные службы, так что движение будет затруднено еще в течение длительного времени.