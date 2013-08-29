Пострадали дети: ДТП в центре Нижнего Тагила (ФОТО)
29 августа 2013, 12:30ПроисшествияCorey
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Сегодняшней ночью в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало двое детей.
Так, в 3:15 часов 23-летний гражданин Азербайджанской республики без водительского удостоверения и обучения в автошколе, следуя по улице Мира за рулем Volkswagen Golа, у дома №63 столкнулся с Renault Logan, который двигался в попутном направлении. Водитель Renault – 43-летний мужчина с водительским стажем в 13 лет.
Две девочки 2000 года рождения, пассажиры Renault, одна из которых - жительница Москвы, пристегнутые в момент происшествия ремнем, получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга. Госпитализированы в детскую Центральную городскую больницу.
Фотографии предоставлены отделение пропаганды ГИБДД.
© TagilCity.ru по информации отделения пропаганды ГИБДД
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