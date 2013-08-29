Пострадали дети: ДТП в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

Так, в 3:15 часов 23-летний гражданин Азербайджанской республики без водительского удостоверения и обучения в автошколе, следуя по улице Мира за рулем Volkswagen Golа, у дома №63 столкнулся с Renault Logan, который двигался в попутном направлении. Водитель Renault – 43-летний мужчина с водительским стажем в 13 лет.