11-летний мальчик погиб под Серовом в ДТП с самодельным болотоходом отца

28 августа в поселке Медякино Серовского района произошло ДТП. 34-летний мужчина отправился вместе со своим 11-летним сыном прокатиться на самодельном болотоходе по полю. Во время разворота машина завалилась на бок, зажав под собой ребенка.

Мальчик был доставлен в тяжелом состоянии в отделении реанимации городской больницы. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб мозга, а также тупую травму живота. Через час после госпитализации ребенок скончался от полученных травм.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что в крови отца погибшего мальчика не было алкоголя, стаж вождения составляет 16 лет, за этот период имеются только два штрафа за нарушения правил дорожного движения.