11-летний мальчик погиб под Серовом в ДТП с самодельным болотоходом отца

28 августа в поселке Медякино Серовского района погиб 11-летний ребенок во время совместной прогулки на самодельном болотоходе с отцом.
28 августа в поселке Медякино Серовского района произошло ДТП. 34-летний мужчина отправился вместе со своим 11-летним сыном прокатиться на самодельном болотоходе по полю. Во время разворота машина завалилась на бок, зажав под собой ребенка.
Мальчик был доставлен в тяжелом состоянии в отделении реанимации городской больницы. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб мозга, а также тупую травму живота. Через час после госпитализации ребенок скончался от полученных травм.
В ходе следственных мероприятий выяснилось, что в крови отца погибшего мальчика не было алкоголя, стаж вождения составляет 16 лет, за этот период имеются только два штрафа за нарушения правил дорожного движения.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.