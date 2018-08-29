89-летняя пенсионерка найдена мертвой в Черноисточинске под Нижним Тагилом
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Пропавшая 10 дней назад 89-летняя Александра Симонова обнаружена мертвой 28 августа в поселке Черноисточинск.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: ИА «Все новости»
28 августа полицейские Нижнего Тагила обнаружили тело 89-летней Александры Симоновой, которая пропала 19 августа в поселке Черноисточинск.
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Тело находилось под плотиной в реке Черной недалеко от коллективного сада №10. По факту смерти пожилой женщины начата доследственная проверка. Причину смерти предстоит определить судебно-медицинской экспертизе.
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