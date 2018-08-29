89-летняя пенсионерка найдена мертвой в Черноисточинске под Нижним Тагилом

28 августа полицейские Нижнего Тагила обнаружили тело 89-летней Александры Симоновой, которая пропала 19 августа в поселке Черноисточинск.

Тело находилось под плотиной в реке Черной недалеко от коллективного сада №10. По факту смерти пожилой женщины начата доследственная проверка. Причину смерти предстоит определить судебно-медицинской экспертизе.