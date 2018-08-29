Директор «Горкомхоза» в Красноуфимске приговорен к 2 годам тюрьмы за присвоение денег
Директор МУП «Горкомхоз» приговорен к двум годам заключения за присвоение денежных средств. Ущерб составил более 209 тысяч рублей.
Следствие установило, что в период с 1 декабря 2011 года по 31 декабря 2012 года директор МУП «Горкомхоз» ввел в заблуждение знакомого предпринимателя и заключил с ним договор на оказание услуг по откачиванию жидких бытовых отходов от многоквартирных домов Красноуфимска.
Подсудимый знал, что предприниматель не может исполнять обязательства по данному договору, так как у него отсутствует специализированная техника. Однако он подписывал счета на оплату и акты выполненных работ, составленные и предъявленные МУП «Горкомхоз» от имени индивидуального предпринимателя.
В дальнейшем эти счета и акты выполненных работ передавались в бухгалтерию учреждения для перечисления денежных средств на расчетный счет предпринимателя.
После начисления денежных средств предприниматель, введенный в заблуждение директором МУП, обналичивал их через банкоматы и передавал подсудимому в полном объеме.
Красноуфимский районный суд назначил бывшему директору МУП «Горкомхоз» наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также с подсудимого будут взысканы более 209 тысяч рублей материального ущерба, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.