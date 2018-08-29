Директор «Горкомхоза» в Красноуфимске приговорен к 2 годам тюрьмы за присвоение денег

Следствие установило, что в период с 1 декабря 2011 года по 31 декабря 2012 года директор МУП «Горкомхоз» ввел в заблуждение знакомого предпринимателя и заключил с ним договор на оказание услуг по откачиванию жидких бытовых отходов от многоквартирных домов Красноуфимска.

Подсудимый знал, что предприниматель не может исполнять обязательства по данному договору, так как у него отсутствует специализированная техника. Однако он подписывал счета на оплату и акты выполненных работ, составленные и предъявленные МУП «Горкомхоз» от имени индивидуального предпринимателя.

В дальнейшем эти счета и акты выполненных работ передавались в бухгалтерию учреждения для перечисления денежных средств на расчетный счет предпринимателя.

После начисления денежных средств предприниматель, введенный в заблуждение директором МУП, обналичивал их через банкоматы и передавал подсудимому в полном объеме.