Движение парализовано: ДТП между иномаркой и Ладой произошло на Вые в Нижнем Тагиле
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29 августа около 8.00 на Вые в Нижнем Тагиле столкнулись Лада и Skoda. Авария парализовала движение трамваев и автомобилей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Утром 29 августа на Вые между ДК «Юбилейным» и Рудоуправлением столкнулись автомобили Лада и Skoda. По словам очевидцев повреждения машин незначительные, однако ДТП парализовало движение транспорта, в том числе трамваев.
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Пару царапин, зато стоим перегородив все рельсы! Пробка от «Юбилейного» в две полосы,рассказала тагильчанка редакции TagilCity.
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