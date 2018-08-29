Сбитый пьяным водителем мальчик скончался в Екатеринбурге

В Екатеринбурге скончался ребенок, который стал инвалидом после ДТП с пьяным водителем. Мальчик не мог самостоятельно есть и передвигаться. Родители три года боролись за его жизнь. 29 августа мальчик умер.

Родители Никиты занимались строительством дома, который хотели оборудовать под реабилитационный центр для детей-инвалидов. Мама мальчика написала книгу о том, как изменилась их жизнь после рокового дня.

Мама Никиты рассказала, что у мальчика остановилось дыхание. Со слов женщины, это уже происходило ранее, но прежде ребенка удавалось реанимировать.

Женщина также уточнила, что она знала, что такое может случиться. Врачи предупредили ее, что после ЧМТ не исключена остановка дыхания.