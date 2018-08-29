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#домахорошо
Топ-менеджер Новолипецкого металлургического комбината скончался в Москве
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Топ-менеджер Новолипецкого металлургического комбината скончался в Москве

Сегодня, 23:50Происшествия
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