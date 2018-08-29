Топ-менеджер Новолипецкого металлургического комбината скончался в Москве

29 августа у «Дома на набережной» на улице Серафимовича в Москве обнаружено тело вице-президента по исследованиям и разработкам металлургического комбината в Новолипецке Бруно Чарльза Де Кумана. По предварительной версии, топ-менеджер выпал из окна и скончался от полученных повреждений. В момент происшествия Бруно был трезв.