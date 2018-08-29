Затянул поток ветра: мужчина погиб под колесами электричке на ВИЗе в Екатеринбурге

По словам очевидцев, находившийся в алкогольном опьянении мужчина переходил ж/д пути в неположенном месте. В это время мимо следовал состав, и его воздушным потоком затянуло под электричку.

В СКР информацию подтвердили и отметили, что причина смерти, которую предположили очевидцы, является не редкой на железной дороге. Оказавшись ближе, чем на пять метров к едущему составу, человек рискует быть затянутым ветром под колеса, сообщает Е1.