Затянул поток ветра: мужчина погиб под колесами электричке на ВИЗе в Екатеринбурге
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28 августа на станции ВИЗ в Екатеринбурге молодой мужчина попал под электричку. Прибывшие на место происшествия медики не смогли ему помочь. Мужчина скончался на месте.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам очевидцев, находившийся в алкогольном опьянении мужчина переходил ж/д пути в неположенном месте. В это время мимо следовал состав, и его воздушным потоком затянуло под электричку.
В СКР информацию подтвердили и отметили, что причина смерти, которую предположили очевидцы, является не редкой на железной дороге. Оказавшись ближе, чем на пять метров к едущему составу, человек рискует быть затянутым ветром под колеса, сообщает Е1.
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