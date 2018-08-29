Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Затянул поток ветра: мужчина погиб под колесами электричке на ВИЗе в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
8864925stt

Затянул поток ветра: мужчина погиб под колесами электричке на ВИЗе в Екатеринбурге

Сегодня, 09:10Происшествия
Читайте
также
Будни в Нижнем Тагиле: квартирник, гогольмания и новые выставки
Шесть мэров, годы заключения и минуты жадности: итоги недели в Нижнем Тагиле
Читательница TagilCity.ru помогла полиции Нижнего Тагила найти мошенниц