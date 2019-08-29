В Серове водитель без прав врезалась в Ford, где ехали трое детей

26-летняя свердловчанка за рулем ВАЗ-21740 не справилась с управлением и не учла сложные погодные условия. Во время движения по автодороге Серов-Сосьва она выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем марки Ford. За рулем иномарки находилась женщина, также в салоне ехали трое детей.

В результате аварии серьезные травмы получила десятилетняя девочка. У нее диагностирована открытая ЧМТ, она госпитализирована и находится в реанимации. В хирургическое отделение доставлен также девятилетний мальчик. Третий ребенок получил незначительные травмы. Женщина-водитель на момент аварии была трезва.