На Урале пьяный грибник устроил смертельное ДТП

Под Невьянском в результате ДТП скончался пассажир ВАЗа. Он поехал с родственниками за грибами, пишет Е1.

Авария произошла 29 августа на 36 километре дороги Екатеринбург — Реж — Килаческое. Водитель автомобиля выехал на обочину, машину занесло, она съехала в правый кювет и перевернулась. 52-летний пассажир, сидевший сзади, скончался, водитель и два других пассажира доставлены в больницу. Погибший приехал к родственникам из Режа, чтобы отдохнуть на даче. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель был пьян. Ни он, ни пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности. 25 августа под Нижним Тагилом также произошло «пьяное» ДТП. Отец решил прокатить своих детей на мотоцикле и врезался в столб. При этом мужчина находился в алкогольном опьянении, его дети были госпитализированы.

Related news: Под Нижним Тагилом пьяный мужчина катал детей на мотоцикле и врезался в столб

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter