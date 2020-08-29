В селе под Нижним Тагилом при пожаре погиб владелец частного дома

В 10.03 утра 28 августа поступил вызов на улицу 2я Уральская, горел частный дом.
В тушении пожара принимали участие два специальных автомобиля и восемь пожарных. Пожар был потушен в 10.15, а полностью опасность была ликвидирована к 11.13. При пожаре погиб мужчина.
Погибший — мужчина 1967 года рождения, он же владелец дома. Предполагаемая причина возникновения пожара — непотушенная сигарета, сообщили Tagilcity.ru в надзорном ведомстве.
21 августа в Нижнем Тагиле из-за пожара эвакуировали 57 человек из Демидовской городской больницы на улице Кузнецкого 12.
А 24 августа были эвакуированы пять жильцов жилого десятиэтажного дома из-за пожара на девятом этаже.