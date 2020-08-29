В селе под Нижним Тагилом при пожаре погиб владелец частного дома

В селе под Нижним Тагилом при пожаре погиб владелец частного дома

Сегодня, 13:56ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
В селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом утром 28 августа произошел пожар в частном доме. При пожаре погиб мужчина, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

В 10.03 утра 28 августа поступил вызов на улицу 2я Уральская, горел частный дом.

В тушении пожара принимали участие два специальных автомобиля и восемь пожарных. Пожар был потушен в 10.15, а полностью опасность была ликвидирована к 11.13. При пожаре погиб мужчина.

Погибший — мужчина 1967 года рождения, он же владелец дома. Предполагаемая причина возникновения пожара — непотушенная сигарета, сообщили Tagilcity.ru в надзорном ведомстве.

21 августа в Нижнем Тагиле из-за пожара эвакуировали 57 человек из Демидовской городской больницы на улице Кузнецкого 12.

А 24 августа были эвакуированы пять жильцов жилого десятиэтажного дома из-за пожара на девятом этаже.

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