Военнослужащий из Екатеринбурга заявил об избиениях и вымогательстве денег в части

19-летний контрактник заявил об унижениях в воинской части Екатеринбурга. По его словам, один из сержантов ведет себя грубо, пишет Ура.ру.

Берн Фридрих проходит службу 228-мотострелковом полку. Проблемы у него начались через пару недель после начала службы. По словам молодого человека, конфликт возник с одним из сержантов. Для него унижать человека обычное дело. Когда мимо проходит, может просто так оскорбить, неожиданно ударить, рассказал военнослужащий. Также Фридрих рассказал, что сержант избил его палкой. После этого у парня начались головные боли. Частенько при всех, видимо он так шутит, предлагает совершить с ним половой акт, пояснил молодой человек. Контрактник решил обнародовать ситуацию после того, как 28 августе его избили и потребовали четыре тысячи рублей. По его словам, если он не принесет деньги, то его вновь изобьют. Напомним, недавно в Ярославле скончался военнослужащий из Екатеринбурга. У него была двусторонняя пневмония. Молодой человек пробежал шесть километров и умер.

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