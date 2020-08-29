Военнослужащий из Екатеринбурга заявил об избиениях и вымогательстве денег в части

Берн Фридрих проходит службу 228-мотострелковом полку. Проблемы у него начались через пару недель после начала службы. По словам молодого человека, конфликт возник с одним из сержантов.
Для него унижать человека обычное дело. Когда мимо проходит, может просто так оскорбить, неожиданно ударить, рассказал военнослужащий.
Также Фридрих рассказал, что сержант избил его палкой. После этого у парня начались головные боли.
Частенько при всех, видимо он так шутит, предлагает совершить с ним половой акт, пояснил молодой человек.
Контрактник решил обнародовать ситуацию после того, как 28 августе его избили и потребовали четыре тысячи рублей. По его словам, если он не принесет деньги, то его вновь изобьют.
Напомним, недавно в Ярославле скончался военнослужащий из Екатеринбурга. У него была двусторонняя пневмония. Молодой человек пробежал шесть километров и умер.