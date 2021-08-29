5-летнюю девочку укусила змея в «Парке бабочек» в Екатеринбурге

Сотрудники парка сообщили, что инцидент произошел вероятнее всего из-за того, что от девочки пахло цыплятами, которых она ранее брала в руки. Также они заверили, что змея ранее не бросалась на людей и всегда вела себя спокойно.
О происшествии рассказал отец ребенка Е1. В настоящее время девочка проходит обследование её госпитализировали в больницу №9.
Напомним, наркоманка изрезала двухлетнего сына ножом в Екатеринбурге. 25-летняя екатеринбурженка, которая страдает наркотической зависимостью, изрезала своего двухлетнего сына ножом, изгоняя бесов.
ЧП произошло на улице Машинная. Очевидцы сообщили, что мать скорее всего находилась под воздействием наркотиков и кричала, что в сына вселились бесы.