Бизнес-конкуренты заказали поджог автомобиля директора цветочной фирмы Екатеринбурга

Бизнес-конкуренты заказали поджог автомобиля директора цветочной фирмы Екатеринбурга
Бизнес-конкуренты заказали поджог автомобиля директора цветочной фирмы Екатеринбурга
Сегодня, 13:18ПроисшествияФото: УМВД по Екатеринбургу
Полицейские Екатеринбурга задержали подозреваемых в поджоге иномарки местного цветочного бизнесмена. Правоохранители говорят, что это только исполнители. Заказчик — среди конкурентов.

Range Rover владельца директора цветочной фирмы сгорел накануне — останки своего автомобиля житель Екатеринбурга обнаружил на парковке возле дома на улице Старых Большевиков. Полностью выгорели моторный отсек и часть салона машины. Пострадала и припаркованная рядом иномарка соседа. Свердловчанин подсчитал ущерб — около одного миллиона рублей, пишет Znak.соm.

Фото:УМВД по Екатеринбургу

Местные сыщики вычислили поджигателей по горячим следам — два жителя Екатеринбурга 27 и 28 лет стали фигурантами уголовного дела за «умышленное уничтожение или повреждение имущества» (ч.2 чт.167 УК РФ). Правоохранители говорят, что задержанные являются исполнителями. Заказчик данного преступления — один из партнёров пострадавшего по бизнесу, которому екатеринбуржец должен денег.

Напомним, накануне ночью пьяный виновник ДТП в Екатеринбурге поджег автомобиль пострадавшего в аварии свердловчанина на парковке возле местного отдела полиции.

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