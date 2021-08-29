Бизнес-конкуренты заказали поджог автомобиля директора цветочной фирмы Екатеринбурга

Range Rover владельца директора цветочной фирмы сгорел накануне — останки своего автомобиля житель Екатеринбурга обнаружил на парковке возле дома на улице Старых Большевиков. Полностью выгорели моторный отсек и часть салона машины. Пострадала и припаркованная рядом иномарка соседа. Свердловчанин подсчитал ущерб — около одного миллиона рублей, пишет Znak.соm.
Местные сыщики вычислили поджигателей по горячим следам — два жителя Екатеринбурга 27 и 28 лет стали фигурантами уголовного дела за «умышленное уничтожение или повреждение имущества» (ч.2 чт.167 УК РФ). Правоохранители говорят, что задержанные являются исполнителями. Заказчик данного преступления — один из партнёров пострадавшего по бизнесу, которому екатеринбуржец должен денег.
Напомним, накануне ночью пьяный виновник ДТП в Екатеринбурге поджег автомобиль пострадавшего в аварии свердловчанина на парковке возле местного отдела полиции.