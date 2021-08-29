Четыре машины столкнулись под Нижним Тагилом

По предварительным данным, никто из людей в аварии не пострадал. Движение в одну сторону затруднено.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишут ИА «Все новости».
Напомним, 19 августа на 86-м километре Тюменского тракта произошло ДТП, в котором столкнулись три автомобиля. Виновником аварии стал 38-летний водитель «Газели».
В процессе движения он въехал в КАМАЗ, ехавший спереди, а по касательной в грузовик врезалась иномарка, двигающаяся за «Газелью». В результате в аварии погиб житель Пермского края — водитель «Газели».