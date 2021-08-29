Экстренно эвакуировали посетителей «Карнавала» в Екатеринбурге

Экстренно эвакуировали посетителей «Карнавала» в Екатеринбурге
Экстренно эвакуировали посетителей «Карнавала» в Екатеринбурге
Сегодня, 14:08ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге сотни людей вывели на улицы после включения системы оповещения. В ТЦ «Карнавал» сработала сигнализация.

Как рассказали Е1 очевидцы, объявление о срочной эвакуации прозвучало по громкой связи. Посетители «Карнавала» начала экстренно покидать здание торгового центра. По одной из версий оповещение сработало из-за сообщения о минировании ТЦ.

Однако в полицейском главке это опровергли.

Ситуация, о которой речь, не носит криминальный характер. В торговом предприятии произошло задымление печи, в связи с чем и были предприняты необходимые меры реагирования, рассказал изданию руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, утром 28 августа жителей одного из домов в центре Нижнего Тагила экстренно эвакуировали после сообщения о минировании здания.

Сюжеты:
Екатеринбург
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