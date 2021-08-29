Из-за коммунальной аварии в Нижнем Тагиле затопило улицу Учительскую

Как сообщают очевидцы, после сообщения в НТ МУП Нижнетагильские тепловые сети на место никто не приехал. На следующий день вода также вытекала из колодца, сообщает подписчик «Инцидент Нижний Тагил».
По кадрам видно, что вода вплотную подходит к жилому дому и затоплена часть парковки.
Напомним, После мощных ливней, которые прошли две недели назад в Свердловской области, жители Северного поселка в Нижнем Тагиле жалуются на бассейн из фекалий, который появился под окнами многоквартирных домов.
По предварительным данным, причиной стала неисправность канализации, которую затопило во время паводка. От этого, всю придомовую территорию двухэтажного дома на улице Днепровской затопило продуктами жизнедеятельности.