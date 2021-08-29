Квартира на Красном Камне едва не сгорела из-за проблем с памятью у тагильчанки

В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС успели потушить разгоревшийся в пятиэтажке пожар. Инцидент произошёл около пяти вечера в субботу, 28 августа, в доме по адресу улица Восточная, 27.

Пожарные успели к месту происшествия вовремя – возгорание только началось. О сильном задымлении в квартире жительницы Красного Камня в МЧС сообщили соседи. Пожарные забрались по лестнице, благо, окно было открыто, залезли внутрь, открыли балкон, оттуда дым начал валить, рассказали очевидцы ИА «Все новости». Оказалось, что тагильчанка начала готовить ужин и забыла про включённую плиту. Женщина легла спать, а проснулась уже от действий пожарных. В происшествии никто не пострадал. Напомним, в субботу, 28 августа, в Нижнем Тагиле произошёл пожар на территории ИК-13. Огонь охватил больше двухсот квадратных метров. Пожар вспыхнул в исправительной колонии 13 в Нижнем Тагиле

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