Квартира на Красном Камне едва не сгорела из-за проблем с памятью у тагильчанки

Пожарные успели к месту происшествия вовремя – возгорание только началось. О сильном задымлении в квартире жительницы Красного Камня в МЧС сообщили соседи.
Пожарные забрались по лестнице, благо, окно было открыто, залезли внутрь, открыли балкон, оттуда дым начал валить, рассказали очевидцы ИА «Все новости».
Оказалось, что тагильчанка начала готовить ужин и забыла про включённую плиту. Женщина легла спать, а проснулась уже от действий пожарных. В происшествии никто не пострадал.
Напомним, в субботу, 28 августа, в Нижнем Тагиле произошёл пожар на территории ИК-13. Огонь охватил больше двухсот квадратных метров.