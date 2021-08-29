«Почта России» прокомментировала инцидент с посылками на помойке в Екатеринбурге

Мы провели расследование и выяснили, что эта партия посылок поступила на территорию России не через Почту. Соответственно они также не проходили таможенный контроль на ММПО (Место международного почтового обмена) Екатеринбург. Это неотслеживаемые посылки, которые, скорее всего, доставляли другие транспортные компании. Мы передадим все найденные упаковки коллегам из Уральского таможенного управления для дальнейшего расследования, сообщили в «Почте России».