«Почта России» прокомментировала инцидент с посылками на помойке в Екатеринбурге

По словам перевозчика, все посылки, раскиданные во дворе жилого дома в столице урала принадлежат другим транспортным компаниям. Именно к такому выводу пришли в компании после проведённого расследования. Находку передадут коллегам из свердловской таможни.
Мы провели расследование и выяснили, что эта партия посылок поступила на территорию России не через Почту. Соответственно они также не проходили таможенный контроль на ММПО (Место международного почтового обмена) Екатеринбург. Это неотслеживаемые посылки, которые, скорее всего, доставляли другие транспортные компании. Мы передадим все найденные упаковки коллегам из Уральского таможенного управления для дальнейшего расследования, сообщили в «Почте России».
Напомним, жители Екатеринбурга утром 28 августа нашли возле помойки во дворе дома на ЖБИ большое количество мешков с посылками. Горожане начали вскрывать чужую корреспонденцию и разбирать находки.