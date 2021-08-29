Пьяный виновник ДТП поджёг машину оппонента на стоянке возле отдела МВД Екатеринбура

Водитель, который устроил ДТП на Машиностроителей в Екатеринбурге, поджёг и без того пострадавшую от его действий BMW второго участника аварии.

Инцидент произошёл ночью 28 августа. Как сообщает Е1 со ссылкой на пострадавшего, последний попал в аварию на улице Машиностроителей. Виновником ДТП стал пьяный водитель другой машины – пострадавший решил не вызывать сотрудников ГИБДД и сам отвез виновника аварии в отдел полиции. При этом, пьяный лихач свою вину не отрицал. Анализатор показал наличие у виновника аварии в выдыхаемом их воздухе 0,716 промилле алкоголя. Свердловчанин несколько раз отлучался из отдела покурить. После очередного перекура виновник аварии в здание полиции так и не вернулся. Владелец BMW решил проверить оппонента, однако вместо него на стоянке обнаружил свою иномарку горящей. На место были вызваны сотрудники МЧС, которым удалось потушить огонь. Фото: е1.ru Злоумышленника запечатлела камера наружного наблюдения. Теперь поджигателя разыскивают уже по второму делу. Напомним, в результате ДТП в пятницу, 26 августа, на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле, пострадали два человека. Транспорт получил значительные повреждения. Один из водителей пострадал в массовом ДТП в центре Екатеринбурга 2 Фото Массовое ДТП с участием иномарок произошло в центре Екатеринбурга.

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