Пьяный виновник ДТП поджёг машину оппонента на стоянке возле отдела МВД Екатеринбура

Пьяный виновник ДТП поджёг машину оппонента на стоянке возле отдела МВД Екатеринбура
Пьяный виновник ДТП поджёг машину оппонента на стоянке возле отдела МВД Екатеринбура
Сегодня, 11:50ПроисшествияФото: Е1.ru
Водитель, который устроил ДТП на Машиностроителей в Екатеринбурге, поджёг и без того пострадавшую от его действий BMW второго участника аварии.

Инцидент произошёл ночью 28 августа. Как сообщает Е1 со ссылкой на пострадавшего, последний попал в аварию на улице Машиностроителей. Виновником ДТП стал пьяный водитель другой машины – пострадавший решил не вызывать сотрудников ГИБДД и сам отвез виновника аварии в отдел полиции. При этом, пьяный лихач свою вину не отрицал.

Анализатор показал наличие у виновника аварии в выдыхаемом их воздухе 0,716 промилле алкоголя. Свердловчанин несколько раз отлучался из отдела покурить. После очередного перекура виновник аварии в здание полиции так и не вернулся. Владелец BMW решил проверить оппонента, однако вместо него на стоянке обнаружил свою иномарку горящей. На место были вызваны сотрудники МЧС, которым удалось потушить огонь.

Фото:е1.ru

Злоумышленника запечатлела камера наружного наблюдения. Теперь поджигателя разыскивают уже по второму делу.

Напомним, в результате ДТП в пятницу, 26 августа, на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле, пострадали два человека. Транспорт получил значительные повреждения.

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Екатеринбург
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