Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Тюмени

На месте происшествия работают спасатели, скорая помощь и два наряда ДПС. По данным очевидцев, в аварии пострадало шесть человек.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Наш город».
Напомним, Сразу три иномарки получили механические повреждения в массовой аварии в центре Нижнего Тагила. Пострадавших людей в ДТП нет.
Дорожная авария с участием трех иномарок произошла в 7.25 в понедельник 16 августа на улице Горошникова, 86 в Нижнем Тагиле.