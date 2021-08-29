Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Тюмени

Сегодня днём, 29 августа, в 12.30 на мосту у ТЦ «Вояж» в Тюмени произошло жесткое ДТП с участием пяти автомобилей. После столкновения одна из машин загорелась.

На месте происшествия работают спасатели, скорая помощь и два наряда ДПС. По данным очевидцев, в аварии пострадало шесть человек. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Наш город». Напомним, Сразу три иномарки получили механические повреждения в массовой аварии в центре Нижнего Тагила. Пострадавших людей в ДТП нет. Дорожная авария с участием трех иномарок произошла в 7.25 в понедельник 16 августа на улице Горошникова, 86 в Нижнем Тагиле.

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