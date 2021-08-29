Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Тюмени

Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Тюмени
Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Тюмени
Сегодня, 18:20ПроисшествияФото: 1МI
Сегодня днём, 29 августа, в 12.30 на мосту у ТЦ «Вояж» в Тюмени произошло жесткое ДТП с участием пяти автомобилей. После столкновения одна из машин загорелась.

На месте происшествия работают спасатели, скорая помощь и два наряда ДПС. По данным очевидцев, в аварии пострадало шесть человек.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Наш город».

Напомним, Сразу три иномарки получили механические повреждения в массовой аварии в центре Нижнего Тагила. Пострадавших людей в ДТП нет.

Дорожная авария с участием трех иномарок произошла в 7.25 в понедельник 16 августа на улице Горошникова, 86 в Нижнем Тагиле.

Материалы по теме:
дтпавариятюменьмассовое дтп
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы