Сломанная грудина и сотрясение: лихач на Lada Priora снёс столб на Пермском тракте

Сломанная грудина и сотрясение: лихач на Lada Priora снёс столб на Пермском тракте
Сломанная грудина и сотрясение: лихач на Lada Priora снёс столб на Пермском тракте
Сегодня, 14:48ПроисшествияФото: ГИБДД по Екатеринбургу
Водитель отечественного автомобиля на полном ходу врезался в фонарный столб на Пермском тракте под Екатеринбургом. Мужчину госпитализировали с тяжёлыми травмами.

ДТП произошлo околo 6 утра. Пo информации ГИБДД Екатеринбурга, Lada Priora двигалась сo стороны Первоуральска в столицу Урала. Водитель не обеспечил требуемый контроль при управлении транспортным средством и улетел в столб. Управлявшегo «Приорой» свердловчанина госпитализировали в 23 горбольницу Екатеринбурга с переломом грудины и черепнo-мозговой травмой.

Как рассказали редакции Е1 очевидцы события, утром на трассе стоял смог. Поэтому из-за плохой видимости водитель допустил наезд на фонарный столб.

Фото:ГИБДД по Екатеринбургу

Госавтоинспекторы в настоящий момент устанавливают причины и обстоятельства произошедшегo. Опросить водителя легковогo автомобиля оперативнo полицейские не смогли — мужчина находится в тяжёлом состоянии.

Напомним, вечером 27 августа на ЕКАД столкнулись две иномарки. В результате ДТП пострадали два человека. Пo информации ГИБДД, один из водителей не справился с управлением.

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ПервоуральскЕкатеринбург
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