Стоматолог перепутал детей и удалил ребенку здоровый зуб в Нижнем Тагиле

Поход к стоматологу закончился для 8-летнего ребёнка неудачей. Инцидент произошел в Нижнем Тагиле на улице Ленина, 40. Об этом рассказал в социальных сетях отец мальчика.

Мужчина рассказал, что сыну нужно было удалить молочный зуб, но врач перепутал детей и без анестезии удалил малышу коренной зуб. Попросил врача брызнуть ледокаина в место укола (чтобы было более комфортная процедура) - сказал всё сделаем… Достают щипцы, уколы раскладывают, я у дверей стою. Просит ребёнка открыть рот, хватает щипцами зуб и выдергивает (секунд 5-7 тащил). Я 3 раза просил остановиться, но на меня не обращали внимание, написал мужчина в группе во Вконтакте «Типичный Тагильчанин». Отец ребенка спрашивал у подписчиков как ему поступить в данной ситуации. Напомним, житель Екатеринбурга скончался после капельницы в Уральском институте кардиологии на улице Малышева, где он проходил обследование в связи с сердечной недостаточностью. Несчастный случай произошёл 31 мая 2021 года.

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