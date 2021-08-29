Сводная сестра станет опекуном 3-летней Алёны после гибели всей семьи в ДТП

Сводная сестра станет опекуном 3-летней Алёны после гибели всей семьи в ДТП
Сводная сестра станет опекуном 3-летней Алёны после гибели всей семьи в ДТП
Сегодня, 19:16ПроисшествияФото: УГИБДД по Саратовской области
Выжившую в автокатастрофе на территории Вольского района Саратовской области 3-летнюю девочку будет воспитывать 24-летняя сводная сестра малышки из Екатеринбурга.

В настоящее время ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Ей предстоит несколько операций и пересадка кожи после ожогов. В момент ДТП на девочку высыпался горячий асфальт из кузова одного из грузовиков. У ребенка сильные ожоги.

«Все мысли сейчас только об Алене. Она перенесла первичную операцию, ожоги тяжелые. Мы переживаем и ждем, когда врачи скажут, что она будет в безопасности. Состояние пока тяжелое», - рассказала девушка Е1.

Напомним, в ДТП, произошедшем 20 августа погибли 5 человек: отец, мать и бабушка девочки, а также её братья 2005 и 2011 годов рождения.

По предварительным данным, 50-летний глава семейства за рулем «Ларгуса» при выезде с АЗС допустил столкновение с попутным автомобилем КамАЗ в составе полуприцепа, после чего грузовик и легковушка вылетели на встречную полосу и врезались в самосвал «Вольво».

Следственный комитет продолжает разбираться в обстоятельствах аварии.

Сюжеты:
Екатеринбург
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