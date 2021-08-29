Сводная сестра станет опекуном 3-летней Алёны после гибели всей семьи в ДТП

В настоящее время ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Ей предстоит несколько операций и пересадка кожи после ожогов. В момент ДТП на девочку высыпался горячий асфальт из кузова одного из грузовиков. У ребенка сильные ожоги.