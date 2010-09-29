Пожарные Нижнего Тагила быстрее всех спасают людей из дыма и гари

Газодымозащитник - сотрудник, способный тушить пожар в непригодной для дыхания среде. 15 команд таких огнеборцев съехались в Нижний Тагил. Наш город представляли 5 команд от трёх пожарных частей. Участники разбилисьна две группы. В первой соревновались команды из двух звеньев. Набираливоду в автоцистерну и прокладывали магистральную линию. Потом одно звено искало пострадавшего в специальной дымокамере, а второе спасало человека в учебной башне.

После того, как погорельца вынесли на воздух, пожарные ликвидировали очаг возгорания, поражая мишень - шарик. Во второй группе боролись команды из одного звена, рассказали корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» в нижнетагильском Госпожарнадзоре. Они работали только в дымокамере.

В результате в обеих группах самыми быстрыми стали нижнетагильские пожарные. В первой рекордное время показали бойцы 54-й пожарной части Вагонки. Во второй −огнеборцы из 55-й части Старателя.