Владелец игрового салона оштрафован. 14 автоматов изъято

Как рассказали корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» в областнойпрокуратуре, проверка показала, что в помещении по улице Фрунзе в НижнемТагиле работал игровой салон, где функционировали 14 игровых автоматов.Их опечатали и изъяли. В отношении руководителя салона прокурорЛенинского районавозбудил административное дело за предпринимательскуюдеятельность без лицензии.