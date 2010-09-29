Владелец игрового салона оштрафован. 14 автоматов изъято
29 сентября 2010, 15:22ПроисшествияОльга
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Владелец игрового салона, в нарушение закона организовавший азартные игры, привлечен к административной ответственности.
Как рассказали корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» в областнойпрокуратуре, проверка показала, что в помещении по улице Фрунзе в НижнемТагиле работал игровой салон, где функционировали 14 игровых автоматов.Их опечатали и изъяли. В отношении руководителя салона прокурорЛенинского районавозбудил административное дело за предпринимательскуюдеятельность без лицензии.
Постановлением мирового судьи направонарушителя наложен штраф в размере 2 тысяч рублей, все незаконнофункционировавшие игровые автоматы - конфискованы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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