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Владелец игрового салона оштрафован. 14 автоматов изъято
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владелец игрового салона оштрафован. 14 автоматов изъято

29 сентября 2010, 15:22ПроисшествияОльга
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