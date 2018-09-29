Битва за дешевые шпроты: драка со стрельбой произошла в «Пятерочке» в Пермском крае
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В городе Березники Пермского края в магазине «Пятерочка» произошла драка из-за последней банки дешевых шпрот. Один из участников конфликта применил травматический пистолет.
На полке магазина оставалась всего одна банка дешевых шпрот. Ее взял один из покупателей. В это время к нему подошла женщина с ребенком и потребовала отдать банку ей, но мужчина отказался.
Между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой на покупателя с кулаками набросился муж женщины. Мужчины устроили драку на глазах сотрудников магазина, детей и других покупателей.
Видео
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Видео: Сергей Васин
Во время драки отец семейства достал травматический пистолет и два раза выстрелил в оппонента. Мужчина получил ранение головы. Сейчас в произошедшем разбирается полиция, сообщают «Новые известия».
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