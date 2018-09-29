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Битва за дешевые шпроты: драка со стрельбой произошла в «Пятерочке» в Пермском крае
Сюжеты:
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Битва за дешевые шпроты: драка со стрельбой произошла в «Пятерочке» в Пермском крае

Сегодня, 13:45Происшествия
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