Битва за дешевые шпроты: драка со стрельбой произошла в «Пятерочке» в Пермском крае

На полке магазина оставалась всего одна банка дешевых шпрот. Ее взял один из покупателей. В это время к нему подошла женщина с ребенком и потребовала отдать банку ей, но мужчина отказался.

Между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой на покупателя с кулаками набросился муж женщины. Мужчины устроили драку на глазах сотрудников магазина, детей и других покупателей.

Видео Видео: Сергей Васин