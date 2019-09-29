Екатеринбуржец получил 12 лет колонии за попытку сбыть 85 килограммов наркотиков

Установлено, что мужчина контрабандой перевозил запрещённые вещества из Москвы в Свердловскую область, пользуясь услугами частных автотранспортных организаций. Затем наркотики хранились на съёмных квартирах в районе Елизаветинского шоссе.

В ходе обысков сотрудники полиции и ГУФСИН обнаружили около 70 килограммов «синтетики». Ещё 15 килограммов в тайнике в лесу.