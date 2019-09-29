Екатеринбуржец получил 12 лет колонии за попытку сбыть 85 килограммов наркотиков
Сегодня, 17:20ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге местный житель осуждён на 12 лет за контрабанду 85 килограммов синтетических наркотиков, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Установлено, что мужчина контрабандой перевозил запрещённые вещества из Москвы в Свердловскую область, пользуясь услугами частных автотранспортных организаций. Затем наркотики хранились на съёмных квартирах в районе Елизаветинского шоссе.
В ходе обысков сотрудники полиции и ГУФСИН обнаружили около 70 килограммов «синтетики». Ещё 15 килограммов в тайнике в лесу.
В МВД уточняют, что такого количества наркотиков хватило бы на изготовление более 1,5 миллиона разовых доз.
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