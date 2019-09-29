На Урале мужчина с ружьём украл в магазине спиртное и уснул у кассы

Посетитель зашёл в торговый зал одного из магазинов города и потребовал у продавца отдать ему алкоголь. Однако продавец отказал, тогда мужчина пригрозил ему ружьём и забрал с витрины три бутылки виски и бутылку коньяка. При этом злоумышленник уже был нетрезв.