На Урале мужчина с ружьём украл в магазине спиртное и уснул у кассы
Сегодня, 13:45ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Верхних Серьгах нетрезвый мужчина, угрожая продавцу ружьём, похитил в магазине четыре бутылки со спиртным, сообщает пресс-группа УМВД по Свердловской области.
Посетитель зашёл в торговый зал одного из магазинов города и потребовал у продавца отдать ему алкоголь. Однако продавец отказал, тогда мужчина пригрозил ему ружьём и забрал с витрины три бутылки виски и бутылку коньяка. При этом злоумышленник уже был нетрезв.
Приехавшие полицейские задержали мужчину на месте — он успел выпить содержимое одной из похищенных бутылок и уснул у кассы.
В квартире у задержанного при обыске найдено самодельных ножей. Возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Незаконное хранение оружия». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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