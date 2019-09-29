Под Артёмовском тракторист насмерть задавил человека в поле
Сегодня, 10:33ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области
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26 сентября около пять часов вечера под Артёмовском в Сарафановском питомнике тракторист сбил в поле своего знакомого. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает ГИБДД Свердловской области.
Установлено, что 48-летний тракторист при повороте налево не заметил идущего в попутном направлении человека и сбил его. Оба мужчины местные жители и ранее были знакомы. Пострадавший умер на месте до прибытия скорой.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель трактора был трезв.
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