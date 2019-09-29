Под Екатеринбургом из-за гололёда в массовом ДТП пострадали более 20 автомобилей
Сегодня, 09:36ПроисшествияФото: ИА «Ночные новости»
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Вечером 28 сентября под Екатеринбургом произошли две массовые аварии – на Кольцовском тракте столкнулись девять машин, на Полевском — 12, в их числе грузовик и эвакуатор, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Из-за снежной и холодной погоды на дорогах образовался гололёд, на котором заносило автомобили. При этом накануне сотрудники ГИБДД предупреждали водителей об опасности на дорогах из-за ухудшения метеоусловий.
По данным полицейских, в ДТП никто из людей не пострадал, повреждения получили только автомобили.
Авария с участием 12 автомобилей на Полевском тракте Видео
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Видео: е1.ru
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