В Екатеринбурге пострадала женщина, спасая собаку от пожара

По словам местных жителей, хозяин дома, с которого началось возгорание, топил баню. Пожар начался после того, как он уехал домой.

Во время происшествия пострадала женщина. Она пыталась спасти от огня привязанную собаку. Животное покусало её, пострадавшую доставили в больницу.