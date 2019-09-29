В Екатеринбурге пострадала женщина, спасая собаку от пожара

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28 сентября в садах на Чусовском тракте рядом с ЕКАД загорелся дом. Пытаясь спасти от пожара привязанную собаку пострадала женщина, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам местных жителей, хозяин дома, с которого началось возгорание, топил баню. Пожар начался после того, как он уехал домой.
Во время происшествия пострадала женщина. Она пыталась спасти от огня привязанную собаку. Животное покусало её, пострадавшую доставили в больницу.
По информации МЧС, площадь возгорания составила 120 кв. м. Пожар уничтожил садовый дом, надворные постройки и автомобиль.
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