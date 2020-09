Четыре тагильчанина пострадали в ДТП с тремя отечественными авто и иномаркой

В Нижнем Тагиле 28 сентября в 21.30 произошло ДТП с участием трех отечественных автомобилей и иномарки. В результате пострадали четыре человека, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Водитель автомобиля ВАЗ-2105 мужчина 1957 года рождения, следовал со стороны улицы Кирпичная в сторону улицы Фрунзе. Во время поворота налево на улицу Некрасова он не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2109 под управлением женщины 2001 года рождения. После этого «пятерка» столкнулась с «ЛАДА-2113» под управлением мужчины 1994 года рождения. Последнюю отбросило на «Мицубиси Лансер» под управлением мужчины 1997 года рождения, двигавшийся в попутном направлении. В результате происшествия пассажир ВАЗ-2105 женщина 1958 года рождения получила тупую травму живота, водитель автомобиля ВАЗ-2109 — рваную рану левой голени, пассажир ВАЗ-2109 — сотрясение головного мозга и ушибы, еще один — рваную рану правого колена. Место ДТП Photo: Отдел пропаганды ГИБДД Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего. Отмечается, что на момент ДТП все водители были трезвы. Предварительной причиной происшествия является несоблюдение очередности проезда водителем «пятерки». Напомним, 27 сентября в Новоуральске нетрезвый водитель Hyundai Accent выехал на встречку, где столкнулся с Subaru Forester. В результате мужчина получил шесть административных протоколов и был увезен под стражей на суд. В Новоуральске нетрезвый лихач получил шесть штрафов за одно ДТП

