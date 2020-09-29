Четыре тагильчанина пострадали в ДТП с тремя отечественными авто и иномаркой

Водитель автомобиля ВАЗ-2105 мужчина 1957 года рождения, следовал со стороны улицы Кирпичная в сторону улицы Фрунзе. Во время поворота налево на улицу Некрасова он не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2109 под управлением женщины 2001 года рождения. После этого «пятерка» столкнулась с «ЛАДА-2113» под управлением мужчины 1994 года рождения. Последнюю отбросило на «Мицубиси Лансер» под управлением мужчины 1997 года рождения, двигавшийся в попутном направлении.