Избил на кладбище. На Урале задержан выпускник детдома за нападение на таксистку

25-летний ранее судимый мужчина напал на женщину-таксистку возле села Щелкун, сообщает Znak.com со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угон» (ч. 2 ст. 166 УК РФ). Сообщение о происшествии поступило в 8.40, оно случилось в районе кладбища. По словам Валерия Горелых, подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался 25-летний уроженец Читинской области, ранее он воспитывался в детдоме Алапаевского района и был неоднократно судим за кражу, грабеж, а также за незаконное приобретение и хранение наркотиков. После отбытия наказания, он работал в селе Щелкун на пилораме. В день нападения подозреваемый возвращался от своего знакомого по детскому дому, до инцидента он употреблял спиртное и наркотики. Недалеко от кладбища он попросил таксистку остановиться, схватил доску и стал жестоко избивать женщину-водителя. После этого он угнал автомобиль и скрылся с места ЧП. Позже машину обнаружили в лесу, примерно в 10 километрах от села Щелкун, а самого подозреваемого задержали. Сейчас он находится под стражей, проверяется его причастность к другим преступлениям. Женщине-таксисту диагностировали различные раны, она была доставлена в одну из больниц Екатеринбурга. Там ее прооперировали. Напомним, накануне в Екатеринбурге задержан пассажир такси за попытку ограбления и угрозы. В Екатеринбурге задержан пассажир такси за попытку ограбления и угрозы

