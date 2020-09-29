Избил на кладбище. На Урале задержан выпускник детдома за нападение на таксистку

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угон» (ч. 2 ст. 166 УК РФ).
Сообщение о происшествии поступило в 8.40, оно случилось в районе кладбища.
По словам Валерия Горелых, подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался 25-летний уроженец Читинской области, ранее он воспитывался в детдоме Алапаевского района и был неоднократно судим за кражу, грабеж, а также за незаконное приобретение и хранение наркотиков. После отбытия наказания, он работал в селе Щелкун на пилораме.
В день нападения подозреваемый возвращался от своего знакомого по детскому дому, до инцидента он употреблял спиртное и наркотики. Недалеко от кладбища он попросил таксистку остановиться, схватил доску и стал жестоко избивать женщину-водителя. После этого он угнал автомобиль и скрылся с места ЧП. Позже машину обнаружили в лесу, примерно в 10 километрах от села Щелкун, а самого подозреваемого задержали.
Сейчас он находится под стражей, проверяется его причастность к другим преступлениям.
Женщине-таксисту диагностировали различные раны, она была доставлена в одну из больниц Екатеринбурга. Там ее прооперировали.
Напомним, накануне в Екатеринбурге задержан пассажир такси за попытку ограбления и угрозы.