Избил на кладбище. На Урале задержан выпускник детдома за нападение на таксистку

В день нападения подозреваемый возвращался от своего знакомого по детскому дому, до инцидента он употреблял спиртное и наркотики. Недалеко от кладбища он попросил таксистку остановиться, схватил доску и стал жестоко избивать женщину-водителя. После этого он угнал автомобиль и скрылся с места ЧП. Позже машину обнаружили в лесу, примерно в 10 километрах от села Щелкун, а самого подозреваемого задержали.