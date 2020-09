На Челябинском тракте пешеходный мост упал на самосвал, сообщили в «Уралуправтодоре».

Инцидент произошел на 193 километре Челябинского тракта. Кабина машиниста оказалась раздавлена фрагментом моста. В данный момент выезд из Екатеринбурга на Челябинский тракт перекрыт. Напомним, в Нижнем Тагиле 28 сентября произошло ДТП с участием трех отечественных автомобилей и иномарки. В результате пострадали четыре человека. Четыре тагильчанина пострадали в ДТП с тремя отечественными авто и иномаркой

