В Екатеринбурге 20 собак напали на женщину с ребенком

Жительница Екатеринбурга пожаловалась, что на нее напали около двух десятков собак, когда она везла ребенка в коляске, сообщает Е1.

Происшествие случилось в Кировском районе около озера Шарташ. По ее словам, стая из 15-20 собак преследовала мужчину, который ехал на велосипеде. Изначально девушка подумала, что животные лают на велосипедиста, однако потом свора побежала в ее сторону. Собаки окружили женщину, ей пришлось закрыть коляску собой. Самая крупная из них стала рвать зубами одежду на девушке. Проезжающий мимо велосипедист помог ей только после повторной просьбы, но это не возымело действия на стаю. В итоге собак разогнали двое автомобилистов, которые поехали на машинах в сторону бродячих животных. По словам женщины, именно мужчина на велосипеде подкармливает собак в тех местах, где произошло нападение. Также она отмечает, что это не первый подобный случай. Свердловчанка обратилась в полицию Екатеринбурга. Напомним, 22 сентября в Нижнем Тагиле возле администрации Дзержинского района собака разорвала той-терьера. В Нижнем Тагиле возле администрации района собака разорвала той-терьера

