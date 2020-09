Доцент департамента журналистики Уральского федерального университета Любовь Третьякова заразилась COVID-19, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Она сообщила, что инфекция выявлена и у ее мужа, руководителя департамента внутренней политики Свердловской области Антона Третьякова. На данный момент доцент проходит лечение в ГКБ № 40. По ее словам, поражение легких составляет 15%. С сентября преподаватель в УрФУ ни с кем не контактировала. Напомним, ранее в УрФУ было выявлено пять случаев коронавируса, в том числе у одного преподавателя. В УрФУ произошла вспышка коронавируса

