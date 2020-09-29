В Екатеринбурге ученик одной из школ вышел «прогуляться» по карнизу третьего этажа

В Екатеринбурге ученик одной из школ вышел «прогуляться» по карнизу третьего этажа

Сегодня, 12:22ПроисшествияPhoto: E1.RU
В Екатеринбурге ученик школы № 22 на улице Красных Партизан вышел «погулять» по карнизу третьего этажа, сообщает E1 со ссылкой на очевидцев.

По словам очевидицы, происшествие случилось сегодня около 10.00. Она позвонила в школу, где обещали предупредить преподавателя и повесили трубку.

В итоге ребенок ушел сам, и хорошо, что не сорвался, сообщила девушка.

В школе рассказали, что парень просто баловался и с ним уже проведена воспитательная беседа.

Учитель вышел, они ведь пока ходят между кабинетами, а дети сидят в одном кабинете и им нежелательно выходить в коридор. Ну, вот такой хулигашка, рассказала завуч по правовому регулированию.

Напомним, 24 сентября на Северном поселке 15-летний подросток сбил женщину и скрылся с места происшествия. По словам очевидцев, около 12.00 подросток заехал на территорию школы и совершил наезд на 36-летнюю учительницу. Она попыталась остановить гонщика, но сделать этого не удалось. В результате учительница получила повреждение связок коленного сустава.

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