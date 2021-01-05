1,5-летняя девочка спряталась за колесом «ЗиЛа» и погибла в Свердловской области

1,5-летняя девочка спряталась за колесом «ЗиЛа» и погибла в Свердловской области
1,5-летняя девочка спряталась за колесом «ЗиЛа» и погибла в Свердловской области
Сегодня, 08:56ПроисшествияФото: 1МI
Предположительно, играя, девочка спряталась за задним колесом грузовика «ЗиЛ» в поселке Кедровка Свердловской области. Этого не заметили ни мать, ни водитель автомобиля, в результате, полуторогодовалый ребенок оказался раздавленным колесом большегруза. Медики констатировали смерть малышки.

ЧП произошло в поселке Кедровка Свердловской области — мать не уследила за ребенком, который спрятался за колесом грузовика, сообщает «Областная газета».

Фото:УГИБДД по Свердловской области

Приехавшие сотрудники ГИББД провели медосвидетельствование водителя на предмет алкогольного опьянения, водитель был трезв. Мать погибшей девочки злоупотребляет алкоголем, она уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семья состояла на учете в ПДН.

По результатам начавшейся проверки мать ребенка могут привлечь уже к уголовной ответственности.

Напомним, в августе 2021 года избивший до смерти своего годовалого сына тагильчанин получил 9 лет колонии строгого режима.

Материалы по теме:
Свердловская областьдтпдевочкагибельгрузовикнесовершеннолетняя
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы