1,5-летняя девочка спряталась за колесом «ЗиЛа» и погибла в Свердловской области

Предположительно, играя, девочка спряталась за задним колесом грузовика «ЗиЛ» в поселке Кедровка Свердловской области. Этого не заметили ни мать, ни водитель автомобиля, в результате, полуторогодовалый ребенок оказался раздавленным колесом большегруза. Медики констатировали смерть малышки.

ЧП произошло в поселке Кедровка Свердловской области — мать не уследила за ребенком, который спрятался за колесом грузовика, сообщает «Областная газета». Фото: УГИБДД по Свердловской области Приехавшие сотрудники ГИББД провели медосвидетельствование водителя на предмет алкогольного опьянения, водитель был трезв. Мать погибшей девочки злоупотребляет алкоголем, она уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семья состояла на учете в ПДН. По результатам начавшейся проверки мать ребенка могут привлечь уже к уголовной ответственности. Напомним, в августе 2021 года избивший до смерти своего годовалого сына тагильчанин получил 9 лет колонии строгого режима. Избивший до смерти годовалого сына тагильчанин приговорен к 9 годам

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