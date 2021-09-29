Борьбу с парковочными блокираторами начал молодой человек с ломом в Екатеринбурге

Молодой человек, приехавший на KIA Soul желтого цвета, с ломом начал бороться с парковочными местами жителей многоэтажки на улице Бардина в Екатеринбурге. Он ломал замки блокираторов.

По словам местных жителей, все блокираторы во дворе стояли абсолютно законно, поскольку парковка была согласована с администрацией. И вот нашелся какой-то Робин Гуд, который решил, что все это было установлено самозахватом, и стал бороться с замками прямо под камерами наблюдения, — отметил один из жильцов. В общей сложности были сломаны от четырех до шести замков. В это число входят и замки на блокираторах возле подъездов. Отмечается, что позже один из жильцов связался с неизвестным молодым человеком. Тот рассказал, что мотивом его действий послужило то, что «скорая помощь» не могла припарковаться, однако на видео можно увидеть, что во дворе нет медицинских машин. Также для таких случаев во дворе предусмотрена гостевая парковка, пишет Е1. Теперь местные жители пришли к мнению, что если с взломщиком не получиться договориться, они обратятся в полицию. Сам молодой человек пообещал разобраться в ситуации и принять решение, как поступить дальше.

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