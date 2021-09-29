Эксперт: после смерти двух солдат уволят руководство воинской части под Тагилом

После смерти двух солдат воинскую часть под Тагилом проверит военная прокуратура, Минобороны РФ, следственный комитет. После этого вероятно возбуждение уголовного дела и увольнение части руководства воинской части, считает военный юрист организации «Комитет солдатских матерей» Александр Латынин.

Юрист Александр Латынин ранее работал военным следователем и сталкивался с подобными случаями в воинских частях. Он заявил, что после смерти двух солдат в ЗАТО Свободный последует череда увольнений. Событие достаточно вопиющее, оно вызвало общественный резонанс, сказал он. По его словам, после проверок следственного комитета, прокуратуры и Минобороны РФ будет возбуждено уголовное дело. Однако правоохранительные органы ничего не выяснят, так как сослуживцы погибших будут молчать, предполагает собеседник редакции. И никакое даже анонимное анкетирование не поможет, потому что ребята понимают, что проверка уедет, а им в этой воинской части служить, говорит Латынин. Сам юрист убежден, что неуставные отношения в воинской части были. Напомним, 28 сентября из воинской части под Нижним Тагилом сбежал солдат-срочник. По официальной версии, 20-летний тюменец забрался на высоковольтный столб, чтобы осмотреть местность, и погиб от удара током. На следующий день в этой же части застрелился 19-летний солдат.

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