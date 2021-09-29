Эксперт: после смерти двух солдат уволят руководство воинской части под Тагилом

Эксперт: после смерти двух солдат уволят руководство воинской части под Тагилом
Эксперт: после смерти двух солдат уволят руководство воинской части под Тагилом
Сегодня, 15:50ПроисшествияУльяна СавинаФото: 1MI
После смерти двух солдат воинскую часть под Тагилом проверит военная прокуратура, Минобороны РФ, следственный комитет. После этого вероятно возбуждение уголовного дела и увольнение части руководства воинской части, считает военный юрист организации «Комитет солдатских матерей» Александр Латынин.

Юрист Александр Латынин ранее работал военным следователем и сталкивался с подобными случаями в воинских частях. Он заявил, что после смерти двух солдат в ЗАТО Свободный последует череда увольнений.

Событие достаточно вопиющее, оно вызвало общественный резонанс, сказал он.

По его словам, после проверок следственного комитета, прокуратуры и Минобороны РФ будет возбуждено уголовное дело. Однако правоохранительные органы ничего не выяснят, так как сослуживцы погибших будут молчать, предполагает собеседник редакции.

И никакое даже анонимное анкетирование не поможет, потому что ребята понимают, что проверка уедет, а им в этой воинской части служить, говорит Латынин.

Сам юрист убежден, что неуставные отношения в воинской части были.

Напомним, 28 сентября из воинской части под Нижним Тагилом сбежал солдат-срочник. По официальной версии, 20-летний тюменец забрался на высоковольтный столб, чтобы осмотреть местность, и погиб от удара током. На следующий день в этой же части застрелился 19-летний солдат.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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