Эксперт: после смерти двух солдат уволят руководство воинской части под Тагилом

Юрист Александр Латынин ранее работал военным следователем и сталкивался с подобными случаями в воинских частях. Он заявил, что после смерти двух солдат в ЗАТО Свободный последует череда увольнений.
Событие достаточно вопиющее, оно вызвало общественный резонанс, сказал он.
По его словам, после проверок следственного комитета, прокуратуры и Минобороны РФ будет возбуждено уголовное дело. Однако правоохранительные органы ничего не выяснят, так как сослуживцы погибших будут молчать, предполагает собеседник редакции.
И никакое даже анонимное анкетирование не поможет, потому что ребята понимают, что проверка уедет, а им в этой воинской части служить, говорит Латынин.
Сам юрист убежден, что неуставные отношения в воинской части были.
Напомним, 28 сентября из воинской части под Нижним Тагилом сбежал солдат-срочник. По официальной версии, 20-летний тюменец забрался на высоковольтный столб, чтобы осмотреть местность, и погиб от удара током. На следующий день в этой же части застрелился 19-летний солдат.