Комиссия Минобороны расследует череду смертей солдат в части под Нижним Тагилом

Комиссия Минобороны расследует череду смертей солдат в части под Нижним Тагилом
Комиссия Минобороны расследует череду смертей солдат в части под Нижним Тагилом
Сегодня, 16:44ПроисшествияФото: 1МI
За сутки двое солдат-срочников из закрытой части РВСН погибли под Нижним Тагилом. Первый военнослужащий скончался от удара током ЛЭП, второй застрелился в расположении части. Обе смерти вызывают много вопросов у экспертов и общественности.

Специальная комиссия Минобороны вылетела на Урал для проведения расследования гибели двух срочников, смерть которых произошла с разницей в сутки под Нижним Тагилом, сообщает Ура.ру.

Военные следователи проведут опросы свидетелей, соберут доказательную базу и определяться с виновными. Подобная процедура действует во всех случаях гибели военнослужащих.

Войсковая часть в ЗАТО Свободный относится к ракетным войскам стратегического назначения, просто так туда не направляют служить срочников. Все военнослужащие проходят жесткий отбор на психологическую пригодность к подобной службе.

27 сентября 2021 года 20-летний солдат из Тюмени Иван Катлинских пропал с автоматом и амуницией якобы во время учений. Военные заявили, что патронов у солдата не было, и он просто заблудился в уральском лесу.

Но полиция искала уже дезертира: в ориентировке было сказано, что Катлинских самовольно оставил часть и вооружен автоматом. Его труп нашли 28 сентября под опорой высоковольтной линии электропередач — при попытке залезть выше и определиться на местности, военного убило током.

Не прошло и суток, как пришла еще одна новость — 19-летний повар из Пензы Михаил Пащчук застрелился из автомата в расположении этой же воинской части. Военные пока не поясняют, откуда у повара в руках появился автомат с патронами. Вероятно, ответы на все вопросы найдет московская комиссия Минобороны.

Напомним, череда смертей солдат-срочников из одной воинской части под Нижним Тагилом началась 27 сентября 2021 года. Полиция и военные дают противоречивые пояснения случившемуся, что вызывает много слухов и инсинуаций.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
солдатыкомиссиягибельсуицидМинобороны россииНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы