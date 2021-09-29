Комиссия Минобороны расследует череду смертей солдат в части под Нижним Тагилом

За сутки двое солдат-срочников из закрытой части РВСН погибли под Нижним Тагилом. Первый военнослужащий скончался от удара током ЛЭП, второй застрелился в расположении части. Обе смерти вызывают много вопросов у экспертов и общественности.

Специальная комиссия Минобороны вылетела на Урал для проведения расследования гибели двух срочников, смерть которых произошла с разницей в сутки под Нижним Тагилом, сообщает Ура.ру. Военные следователи проведут опросы свидетелей, соберут доказательную базу и определяться с виновными. Подобная процедура действует во всех случаях гибели военнослужащих. Войсковая часть в ЗАТО Свободный относится к ракетным войскам стратегического назначения, просто так туда не направляют служить срочников. Все военнослужащие проходят жесткий отбор на психологическую пригодность к подобной службе. 27 сентября 2021 года 20-летний солдат из Тюмени Иван Катлинских пропал с автоматом и амуницией якобы во время учений. Военные заявили, что патронов у солдата не было, и он просто заблудился в уральском лесу. Но полиция искала уже дезертира: в ориентировке было сказано, что Катлинских самовольно оставил часть и вооружен автоматом. Его труп нашли 28 сентября под опорой высоковольтной линии электропередач — при попытке залезть выше и определиться на местности, военного убило током. Не прошло и суток, как пришла еще одна новость — 19-летний повар из Пензы Михаил Пащчук застрелился из автомата в расположении этой же воинской части. Военные пока не поясняют, откуда у повара в руках появился автомат с патронами. Вероятно, ответы на все вопросы найдет московская комиссия Минобороны. Напомним, череда смертей солдат-срочников из одной воинской части под Нижним Тагилом началась 27 сентября 2021 года. Полиция и военные дают противоречивые пояснения случившемуся, что вызывает много слухов и инсинуаций. Второй солдат за два дня погиб в воинской части под Нижним Тагилом

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