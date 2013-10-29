Под Нижним Тагилом двое чуть не утонули прямо в машине: обрыв и никакой помощи

Ехали на машине, остановились, а что дорога превратилось в грязь, не видели - темно было. Мы забуксовали, а потом машину резко развернуло в обрыв, причём под тяжестью понесло вниз вместе с грязью. Хорошо, там скала выступала, колёса встали так, что скала служила опорой… рассказывает тагильчанин.

Один маневр – попытка вернуться назад, и машину развернуло перпендикулярно береговой линии. Если бы не камни, молодые люди попросту ушли бы под воду. К счастью, они оба смогли покинуть машину, чтобы звать на помощь.

Ни на аварийку, ни на клаксон – люди вообще не реагировали. Единственное, что я заметил, что людей зови не зови - не придут, как бы ни кричали, ни звали, когда бы это ни было, ночь или день. Я думал, что в посёлке друг за друга, а в реалии, пока минут 10 долбиться не будишь и собак бесить, никто не выйдет. Я на дорогу выбежал уже помощи просить, прям на дороге встал тормозить - руками машу, почти на машины прыгаю, а все лишь по газам.

К слову, машину потом достали на буксире – подъехали знакомые, история, по сути, с хэппи эндом. Но если задуматься о причинах, осознаешь банальный для пригородных территорий факт – эта дорога без освещения. То есть путь для автомобилей в темное время суток ничем не обозначен - попасть в аварию там проще простого, а остановка на обочине и вовсе связана с риском для жизни.

Действительно, счастливая случайность, что эти люди не пострадали физически. В связи с этим обращаемся к тагильчанам: будьте крайне внимательны, особенно на неизвестных вам территориях, ведь жизнь одна, и это самое дорогое, что у нас есть.