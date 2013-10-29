Тагильская пенсионерка помирилась с машинистом: ее зажало в дверях и «протащило» по платформе

Причем двери захлопнулись без предупреждения, и пострадавшую еще несколько метров протащило по платформе, пишет 66.ru. В итоге ей поставили диагноз: перелом плечевой кости, а в отношении машиниста Нижнетагильского депо СвЖД Александра Голоушкина начался судебный процесс.

Однако сейчас обе стороны пошли на мировую. При вынесении решения были учтены признательные показания машиниста, а также возмещенные им средства на лечение. В итоге суд удовлетворил ходатайства о прекращении уголовного дела за примирением сторон.