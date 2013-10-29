Тагильская пенсионерка помирилась с машинистом: ее зажало в дверях и «протащило» по платформе
29 октября 2013, 14:35Происшествия
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Неприятная ситуация произошла еще в мае 2013 года. В начале дачного сезона 83-летняя тагильчанка возвращалась из сада с тяжелыми сумками. На остановке попросила другого садовода помочь занести сумки, а пока поднималась сама, автоматические двери резко закрылись.
Причем двери захлопнулись без предупреждения, и пострадавшую еще несколько метров протащило по платформе, пишет 66.ru. В итоге ей поставили диагноз: перелом плечевой кости, а в отношении машиниста Нижнетагильского депо СвЖД Александра Голоушкина начался судебный процесс.
Однако сейчас обе стороны пошли на мировую. При вынесении решения были учтены признательные показания машиниста, а также возмещенные им средства на лечение. В итоге суд удовлетворил ходатайства о прекращении уголовного дела за примирением сторон.
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