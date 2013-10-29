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Тагильская пенсионерка помирилась с машинистом: ее зажало в дверях и «протащило» по платформе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильская пенсионерка помирилась с машинистом: ее зажало в дверях и «протащило» по платформе

29 октября 2013, 14:35Происшествия
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