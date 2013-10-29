В Нижнем Тагиле задержали героинщиков: изъято более 20 граммов порошка

Все началось с того, что был задержан 31-летний ранее не судимый, но состоящий на учете в связи с употреблением наркотических веществ тагильчанин. В ходе досмотра у него обнаружили 18 свертков с героином, общая масса которого составила 6,45 граммов.

Как это часто бывает в среде барыг, он захотел смягчить наказание и предложил изобличить еще одного поставщика. Им оказался 30-летний житель Гальянки. Чтобы все выглядело естественно, задержанный договорился о встрече в одном из подъездов дома на улице Захарова. Там он получил 6 свертков с веществом кремового цвета, а сбытчика сразу скрутили. Позже специалисты экспертно-криминалистического отдела выяснили, что в новой смеси есть героин общей массой в 2,53 грамма.

К слову, этот барыга также решил помочь следствию и раскрыть еще одного поставщика. Еще одним наркосбытчиком оказался 29-летний тагильчанин, который дал признательные показания и даже сообщил, что в его квартире находятся деньги от сделок. Во время обыска помимо денег нашли еще два свертка с героином массой в 13,1 грамма.

По словам начальника отдела уголовного розыска ОП № 20 майора полиции Сергея Крючкова, по всем фактам хранения и сбыта наркотических средств следственным отделом № 5 возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 и части 3 статьи 228.1 УК РФ. По итогам успешно проведенных операций по изобличению лиц, занимающихся нелегальным распространением наркотических и психотропных веществ, задержаны трое мужчин, из которых двое арестованы и помещены в СИЗО № 3 города Нижнего Тагила.