Двухэтажный частный дом полностью сгорел в Екатеринбурге

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В ночь с 28 на 29 октября около 03:40 в Екатеринбурге на улице Патриотов загорелся двухэтажный жилой дом.
Сюжеты: Екатеринбург
Из троих жителей дома в пожаре никто не пострадал. Они успели выбежать на улицу до того, как огонь разгорелся – их разбудил запах дыма.
Как сообщают в МЧС, площадь пожара составила 300 кв. м. На месте происшествия работали 47 пожарных и 13 единиц техники. Полностью потушить огонь спасатели смогли за час. Чтобы справится с возгоранием пожарным пришлось протянуть магистральную линию длиной 500 метров.
Огонь полностью уничтожил жилой дом, надворные постройки и стоящий во дворе автомобиль, пишет E1.ru.
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